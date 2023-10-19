Karaman’da traktör kazası: 1ölü

Karaman’da traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Güldere köyünde meydana geldi. Hasan Aksüt’ün (52) kullandığı traktör, sürücüsünün virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Aksüt’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Aksüt’ün cenazesi, Cumhuriyet Savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.