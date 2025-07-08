Karaman’da uyuşturucu ele geçirilirken, 10 kişi tutuklandı

Karaman’da polisin yaptığı asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde yapılan uygulamalarda 2 bin 686 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 12 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 38 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 40 kişiye para cezası uygulandı. 101 araç trafikten men edilirken, 13 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında da 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kesici-delici alet, 5 adet fişek, 57 adet sentetik ecza, 171 gram bonzai, 18 gram metamfetamin, 16 gram esrar, 5 kilogram nargile tütünü, 60 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Emniyet’ten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamına yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi.