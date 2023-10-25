Karaman’da uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı

Karaman’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen operasyonda M.Ş. ve Y.Ö. isimli kişiler gözaltına alındı. Şüphelilerin gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda ise 80 gram metamfetamin, 34 adet reçeteye tabi hap, 4,80 gram esrar ve 1 adet payp ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.