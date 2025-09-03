Karaman’da yaralı leylek koruma altına alındı

Karaman’da polis tarafından sokakta yaralı ve bitkin halde bulunan leylek koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polis ekibi devriye görevi sırasında Abbas Mahallesi 342. Sokak üzerinde yaralı ve uçamaz halde bir leylek gördü. Leyleği yakalayarak koruma altına alan HAYDİ ekibi daha sonra leyleği kafes içerisinde Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürerek teslim etti. Yaralı leyleğin, tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.