Karaman’da yola dökülen yağ kazaya neden oldu: 1 yaralı

Karaman’da yola dökülen yağ nedeniyle kayan motosiklet kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kırbağı Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerindeki üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.T. (18) idaresindeki 70 ACD 836 plakalı motosiklet yola dökülen yağdan dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yola dökülen yağ belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.