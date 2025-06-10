Karaman’daki ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü

Karaman’da çıkan ot yangını ev ve araçlara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, devriye gezen polis ekibi, Tabduk Emre Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerindeki iki farklı boş arazideki kuru otlarda çıkan yangının evlere doğru ilerlediğini gördü. Ekip telsizle anons ederek yangını itfaiye bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri alevleri evlere ve araçlara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.