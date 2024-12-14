Karaman’ın koyunu, ortaya çıktı oyunu

Haber Merkezi

İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman’ın da aralarında bulunduğu 4 kişi, Dersim’de koruma altında bulunan ve yöre halkı tarafından değer gösterilen dağ keçisini katletti. Munzur Çevre Derneği de dağ keçisinin öldürülmesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "Ünal Karaman’ın da arasında olduğu “avcılar” tarafından dağ keçilerimiz katledildi. Spor adı altında yapılan bu katliama karşı mücadele edeceğiz!" denildi.

Karaman ise vatansever bir vatandaş oduğunu, olayla ilişkilendirilmesinin “çamur at izi kalsın” yaklaşımından kaynaklandığını idda etti. Karaman iddialarla ilgili herhangi bir para cezasının verilmediğini, yasal prosedür gereği milletvekilleriyle ilgili cezai yetkinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait olduğunu belirtti.

SORU ÖNERGESİ VERMİŞ

Öte yandan Karaman’ın, yedi ay önce tiftik keçisi sayısının azalmasıyla ilgili bir soru önergesi verdiği de ortaya çıktı. Karaman Tarım ve Ormancılık Bakanı İbrahim Yumaklı’nın cevaplaması için soru önergesi vermişti.