Karamgürük'e, Kızılyıldız'dan transfer

Süper Lig takımlarından Karagümrük, Gabonlu kanat oyuncusu Shavy Babicka'nın bonservisini sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar geçici transferi için Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Babicka, kariyerinde daha önce Aris Limassol ve Toulouse formalarını giydi.