Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Karamgürük'e, Kızılyıldız'dan transfer

Karagümrük, Kızılyıldız'dan Gabonlu kanat oyuncusu Shavy Babicka'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor
  • 28.01.2026 15:24
  • Giriş: 28.01.2026 15:24
  • Güncelleme: 28.01.2026 15:42
Kaynak: Spor Servisi
Karamgürük'e, Kızılyıldız'dan transfer

Süper Lig takımlarından Karagümrük, Gabonlu kanat oyuncusu Shavy Babicka'nın bonservisini sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar geçici transferi için Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Babicka, kariyerinde daha önce Aris Limassol ve Toulouse formalarını giydi.

BirGün'e Abone Ol