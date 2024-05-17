Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a Sülük tepkisi: Adeta ödüllendirildi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "2019 yerel seçimlerinde, sandık başındaki müşahitlerden Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş'ı katleden Hacı Sülük'ün Cumhurbaşkanı kararıyla affedilmesi; mâşerî vicdanı ayaklar altına almış, demokrasiye kanlı bir gölge düşürmüştür. Demokrasiye ve masum iki insanın hayatına kasteden bir cani, Cumhurbaşkanı tarafından affedilerek adeta ödüllendirilmiştir" açıklaması yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi’nde Malatya’nın Pütürge ilçesinde Saadet Partisi’nin 2 müşahidini öldürenlerden AKP Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'ün babası Hacı Sülük'ün, aldığı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, olayın ilk gününden itibaren davanın kanunlardan uzak bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti. Karamollaoğlu’nun açıklaması şöyle:

"KATİLİ VE MAKTÜLÜ SİYASİ TUTUMUNA GÖRE DEĞERLENDİREN ANLAYIŞ"

“2019 yılında yapılan yerel seçimlerde, sandık başındaki müşahitlerden Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş'ı katleden Hacı Sülük'ün Cumhurbaşkanı kararıyla affedilmesi; mâşerî vicdanı ayaklar altına almış, demokrasiye kanlı bir gölge düşürmüştür.

Olayın ilk gününden itibaren kanunlardan uzak bir şekilde yürütülen dava, Malatya'da değil Kırşehir'de başlatılmıştı. Meslek etiğine ve kanunlara riayet eden hakim ve savcılar sayesinde ikişer kez müebbet hapis cezasına çarptırılan katil, geçen yıl sağlık sorunları bahane edilerek tahliye edilmişti. Demokrasiye ve masum iki insanın hayatına kasteden bir cani, Cumhurbaşkanı tarafından affedilerek adeta ödüllendirilmiştir.

Saadet Partisi olarak, katili ve maktulü siyasi tutumuna göre değerlendiren bu anlayışın değişmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

2 SAADET MÜŞAHİDİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Hacı Sülük, 2019 yılında Malatya'nın Pütürge ilçesinde Saadet Partisi müşahitleri Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş'ı öldürmekten 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilen ve daha sonra Adli Tıp Kurumu’nun "sürekli hastalık ve kocama hali" raporuna dayanarak Hacı Sülük'ün cezasını tamamen kaldıran kararname imzaladı.