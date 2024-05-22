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Karamollaoğlu'ndan, İran Büyükelçiliği'ne taziye ziyareti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi dolayısıyla İran Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Ajans Haberleri
  • 22.05.2024 16:25
  • Giriş: 22.05.2024 16:25
  • Güncelleme: 22.05.2024 16:26
Kaynak: AA
Karamollaoğlu'ndan, İran Büyükelçiliği'ne taziye ziyareti

Partiden yapılan açıklamada, Karamollaoğlu'nun, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'ye taziye dileklerini ilettiği belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi için açılan taziye defterini imzalayan Karamollaoğlu'nun, İran devlet erkanı ve halkına başsağlığı dilediği kaydedildi.

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