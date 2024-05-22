Karamollaoğlu'ndan, İran Büyükelçiliği'ne taziye ziyareti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi dolayısıyla İran Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Ajans Haberleri 22.05.2024 16:25 Giriş: 22.05.2024 16:25

Güncelleme: 22.05.2024 16:26 Kaynak: AA

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