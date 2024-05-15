Karamollaoğlu'ndan 'kamuda tasarruf' eleştirisi: "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kamuoyuna açıklanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin "Açıklanan tasarruf paketi tam bir hayal kırıklığı doğurmuştur. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu demekten kendimizi alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Güncel 15.05.2024 18:11 Giriş: 15.05.2024 18:11

Güncelleme: 15.05.2024 18:17 Kaynak: ANKA

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ANKA