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Karamollaoğlu'ndan Özel'e tabrik

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "CHP 38. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyorum" dedi.

Güncel
  • 05.11.2023 22:17
  • Giriş: 05.11.2023 22:17
  • Güncelleme: 05.11.2023 22:19
Kaynak: ANKA
Karamollaoğlu'ndan Özel'e tabrik
FOTOĞRAF: ANKA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "CHP 38. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyorum" dedi. 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. 

Karamollaoğlu, X (Twitter) hesabında şu mesajı paylaştı:

"CHP 38. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyorum."

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