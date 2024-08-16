Karamollaoğlu: "TBMM'de dökülen kan, ülkemizin demokrasi kültürüne kara bir leke olarak geçmiştir"

Can Atalay için TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleşen olağanüstü toplantıya, AKP’li Özalan’ın kürsüye yürüyerek Milletvekili Ahmet Şık’a saldırması damgasını vurdu. Utanç verici görüntülere sahne olan toplantıda Şık, Koçyiğit ve Konuralp yaralandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Can Atalay hakkında verilen AYM kararı için olağanüstü toplanan Genel Kurul'da muhalefet milletvekillerine yönelik saldırıyı kınadı. Karamollaoğlu, "TBMM'yi hukukun, demokrasi kültürünün ve sağduyunun olmadığı bir yere dönüştürmek, ne yazık ki günümüz Türkiye'sinin bir özetidir. Bu anlayışı kınıyorum" dedi.

Temel Karamollaoğlu X'ten yaptığı paylaşımda TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşması sırasında Şık ve diğer muhalefet milletvekillerine yönelik saldırıya ilişkin, "TBMM'de dökülen kan, milli iradeye gölge düşürmüş ve ülkemizin demokrasi kültürüne kara bir leke olarak geçmiştir" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Aziz milletimizin sorunlarına çözüm beklediği TBMM'de dökülen kan, milli iradeye gölge düşürmüş ve ülkemizin demokrasi kültürüne kara bir leke olarak geçmiştir. Sundukları fikir ve önerilerle millete örnek olması gerekenlerin meclis çatısı altında şiddete tevessül etmesinin izahı yoktur. TBMM'yi hukukun, demokrasi kültürünün ve sağduyunun olmadığı bir yere dönüştürmek, ne yazık ki günümüz Türkiye'sinin bir özetidir. Bu anlayışı kınıyorum."