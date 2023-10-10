Karamollaoğlu ve Davutoğlu'ndan Yapıcıoğlu'na davet: Filistin için ortak miting düzenlenecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Filistin için Yenikapı'da düzenleyecekleri ortak mitinge HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na davet etti. Konuya ilişkin Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkanlar HÜDAPAR Genel Başkanın Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu’nu da mitingi katılımları için davet etmişlerdir. Miting saati bilahare bildirilecektir" denildi.

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin Filistin ve İsrail'de devam eden çatışmalara ilişkin Yenikapı'da düzenlemeyi planladıkları mitinge HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da davet edildi.

Gelecek Partisi tarafından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’yla, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu bu sabah yaptıkları telofon görüşmesinde pazar günü İstanbul Yenikapı miting alanında ‘Kudüs mitingi’ yapma kararı almış bulunmaktadırlar" denildi.

Açıklamanın devamında, "Ek olarak, Sayın Genel Başkanlar Hüda Par Genel Başkanın Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu’nu da mitingi katılımları için davet etmişlerdir. Miting saati bilahare bildirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Zekeriya Yapıcıoğlu, Karamollaoğlu'nu partinin genel merkezinde ziyaret etti. Yapıcıoğlu ve Karamollaoğlu, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, bugün Mecliste, Saadet Partisi Grubu olarak, Filistin'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir önerilerinin olacağını belirtti.

HÜDAPAR'ın da önerilerine destek vereceğini ifade ettiğini dile getiren Karamollaoğlu, "Bu konuyu topluma da mal edebilmek için bugüne kadar bir takım mitingler Türkiye'de tertip edildi. Hafta sonunda da nasip olursa İstanbul'da bir mitingimiz olacak. Aynı şekilde bugün HÜDAPAR da böyle bir talepte bulundu. Bu mitingleri birleştirerek topluma bir mesaj vermeyi ümit ediyoruz" diye konuştu.

"MİTİNGLERİ BİRLEŞTİRME KONUSUNDA MUTABIK KALDIK"

Saadet Partisini ziyaret etme amacına ilişkin açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu ise şunları söyledi:

"Batı dünyası da bütün olarak bunca zulmüne rağmen siyonist işgalcilere tam desteklerini açıkça dile getiriyorlar. Biz de Filistinli kardeşlerimiz için, o mazlumlar için neler yapabileceğimizi istişare ve müzakere etmek için Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etmek istedik.

Saadet Partisi Grubu olarak genel görüşme talebi olacak. Hafta sonu bizim de bazı mitingler tertipleme düşüncemiz vardı. Kendileri de zaten müracaatlarını yapmışlar. Aynı gün, aynı şehirde iki farklı mitingdense bu mitingleri birleştirme konusunda mutabık kaldık. İnşallah pazar günü İstanbul Yenikapı'da birlikte miting tertip edeceğiz. Bu sadece bir partinin ya da iki partinin meselesi değil."