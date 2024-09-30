Karamollaoğlu’na Babacan’dan ziyaret

Haber Merkezi

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti. Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ziyarette yeni yasama döneminde yapılacak çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Babacan’a Deva Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal ve Deva Partisi Ankara Milletvekili Sadullah Ergin eşlik etti. Karamollaoğlu’na ise Saadet Partisi Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın ve Genel Başkan Yardımcısı ve Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Adnan Simit eşlik etti. Görüşmeye basın mensupları alınmazken görüşmeye ilişkin bir bilgilendirme de yapılmadı.