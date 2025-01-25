Karanfil, yeni sayısında Uğur Mumcu’yu anıyor

Çankaya Belediyesi’nin aylık kültür sanat yayını Karanfil Dergi’nin "Yeni Yıl" sayısı çıktı. Yeni yılın ilk sayısını Uğur Mumcu anısına adayan dergide, başta Özge Mumcu Aybars olmak üzere, Türkiye’nin sevilen yazarları ve sanatçıları, Uğur Mumcu’nun ölümünün 32’nci yılında gazeteci Uğur Mumcu’yu ve Mumcu’nun ‘Ankara’sını yazdı. Zülfü Livaneli’nden Sevgi Özel’e, Yaşar Seyman’dan Nazım Alpman’a kadar pek çok yazar, akademisyen ve gazetecinin kaleminden Uğur Mumcu’nun anıldığı sayıda, Çankaya ve Ankara’nın tarihinin de unutulmuş önemli anları okuyucularla buluştu.

Dergide yeni yılın ilk yazısını kaleme alan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Uğur Mumcu’yu ve bizden koparılan tüm değerlerimizi yeni sayımızda tekrar saygı ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Güner, Uğur Mumcu’yu sadece bir gazeteci değil toplum vicdanı, yurttaşlık bilinci, hak arayışının temsili ve umudun en heyecanlı kalbi olarak tanımladı

Nurten, Burcu ve Ulaş Geroğlu yönetiminde hazırlanan, Çankaya’nın kültür, sanat ve tarih dergisi ‘Karanfil’in tüm sayılarına ‘karanfildergi.com.tr’ adresinden erişilebilir.