Kara’nın renk kabul edildiği kent Zonguldak

Kültür Sanat Servisi

Karaelmas Ressamlar Topluluğu’nun bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği, resim sanatını kentle buluşturmayı ve kentlilik bilincini yükseltmeyi amaçlayan ‘Zonguldak Resim Günleri’ başlıyor.

24-30 Haziran 2024 tarihleri arasında ‘Zonguldaklı değerler ve Zonguldak’ temalı akrilik ve yağlıboya ağırlıklı resim sergisinin yanı sıra çalıştay atmosferinde resim sanatı ve güncel sorunlarının işleneceği söyleşi, panel, sunum ve tartışmalar yapılacak, canlı resim performansı ile açık havada yani Kızlar Plajı’nda etkinlik düzenlenecek ve yine bu yıl üçüncü kez açıklanacak olan 2024 Yılı Zonguldak’ta En İyi Ressam Onur Ödülü’ verilecek.

Teması “Kara’nın renk kabul edildiği kent Zonguldak” olan Zonguldak Resim Günlerine 25 ressam katkı veriyor. Maliyeti Karaelmas Ressamlar Topluluğu’nun kendi imkânları ile karşılanan organizasyon temelde sanat ortamlarını özendirmeyi ve kentlileri sanat ve çağdaş yaşam konusunda düşündürmeyi amaçlıyor. Zonguldak Belediye Merkezi’nde (BKM) gerçekleştirilecek sergi ve diğer etkinliklere giriş ücretsiz.

Zonguldak Resim Günleri alışılmışın dışına çıkarak bu yıl ilk kez dijital sanat eseri açık arttırması ile sokak hayvanları yararına farkındalık oluşturacak bir etkinlikte içeriyor.