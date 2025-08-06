Karanlığa karşı ‘Fener’ yaktılar

Çanakkale’de toplantılarını artıran tarikat ve cemaatlere karşı bölge halkının direnişi büyüyor.

Nakşibendi şeyhi Mahmud Esad Coşan için 9 Ağustos’ta Gelibolu Fener Tepesi’nde bir buluşma gerçekleştirileceğinin duyurulmasının ardından bölge halkı tepki gösterdi.

Yurttaşlar, kentte gerici programların son bulmasını isteyerek Gelibolu Kaymakamlığı’na ve Gelibolu Belediyesi’ne dilekçe verdi.

Gelibolu Kaymakamlığı’na iletilen dilekçede özetle şu ifadeler yer aldı: “Gelibolu’da Nakşibendi Tarikatı’nın İskender Paşa Cemaati’ne bağlı Mahmut Esad Coşan Vakfı’nın Fener Tepesi’nde 3. kez düzenleyeceği toplantı halka huzursuzluk yaratmaktadır. Tarikatın kamuya ait bir alanı özel güvenlikle işgal ederek düzenleyeceği gösteri hakkında TBMM’ye verilen soru önergesi de kabul edilmiştir. Yaşam alanlarımızı işgal ederek bizleri tedirgin eden tarikat karanlığını Gelibolu’da kesinlikle görmek istemiyoruz. Kadın cinayetlerine, çocuk istismarlarına, tarikat yurtlarında yaşanan tacizlere, skandallara sesini çıkartamayan bu cemaat ve tarikatların inanç adı altındaki gerçekleştirdikleri faaliyetlerin samimiyetlerine inanmıyor, siyasi amaçlarla gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Bu toplantının Gelibolu’da yapılmaması için gereğinin yapılmasını istiyoruz.”

Belediyeye verilen dilekçede ise 7,8,9,10 Ağustos tarihlerinde asılı kalması suretiyle Gelibolu Kale Burcu’na büyük bir Atatürk posteri asılması talep edildi.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Gelibolu Cumhuriyet Platformu üyeleri “Tarikatlara hayır” diyerek yarın Namazgah’ta buluşarak yürüyüş yapacaklarını duyurdu. Platform, eyleme katılım çağrısı yaptı.

Gelibolulu yurttaşlar, Gelibolu belediyesinin AKP’ye geçmesinin ardından tarikat ve cemaatlerin bölgede daha da yoğunlaştığını söyledi. Yurttaşlar, dün Salı pazarının kurulduğu alanda imza kampanyası başlattıklarını belirterek destek çağrısında bulundu. Bölge halkı “Bu toplantıdan rahatsızız. Burada tarikatlara yer yok. Bu toplantıları şehrin sosyolojik yapısına bir saldırı olarak görüyoruz. Bu saldırıları kabul etmiyoruz. Halk olarak aslında kalemizi korumaya çalışıyoruz. Tüm ülkeden destek bekliyoruz. Gelibolu sadece Çanakkale için değil Türkiye için çok önemli” dedi. Yurttaşlar, toplanan imzaların Kaymakamlığa verileceğini söyledi.

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MECLİS’E TAŞINMIŞTI

Nakşibendi şeyhi Mahmud Esad Coşan için Gelibolu Fener Tepesi’nde geçen yıla benzer bir program düzenleneceği duyurulmuştu. Yurttaşlara kapalı gerçekleştirilecek toplantı için kayıt formu oluşturulduğu ortaya çıkmıştı. Kentte 3. kez yapılacak toplantı için CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan da konuyu meclis gündemine taşıyarak İçişleri Bakanlığı’na soru önergesi vermişti. Önergede özetle şu sorular yer almıştı: “8-9 Ağustos 2025’de Namazgâh’ta yapılacak toplantının resmi başvurusu yapılmış mıdır? Yapıldıysa hangi kuruma yapılmıştır? İzin hangi makam tarafından verilmiştir? Bakanlık tarafından, tarikat ve cemaatlerin gerçekleştirdikleri etkinliklerin laiklik ilkesi ve kamu düzenliği açısından denetlenip denetlenmediği hakkında bir değerlendirme yapılmakta mıdır? Etkinlikler kamu kaynaklarının kullanımı açısından denetime tabi midir?"