Karanlığa karşı gülümseten fıkralar

Kültür Sanat Servisi

Avukat Hüseyin Özdemir'in derlediği Bektaşi Fıkraları Resse Kitap etiketiyle okuyucularıyla buluştu. Uzun araştırmalar sonucunda derlediği Bektaşilerden Bilgilendiren Düşündüren Güldüren Fıkralar kitabıyla ilgili olarak konuşan Avukat Hüseyin Özdemir, "Eleştiren, eleştirirken güldüren, düşündüren, bilgilendiren Bektaşi fıkraları, gericiliğin, bağnazlığın ve yobazlığın karşısında durmaya çalışanların yergi silahıdır" diyor.

Bektaşi fıkralarının hayatın olağan akışı içinde bireylerin karşılaştığı veya karşılaşması muhtemel sorunlarına mizahi bir üslupla çözüm yolu göstermeyi sağladığına dikkat çeken Özdemir, "Bektaşi fıkralarının insanları bilime, iyiliğe, doğru yola yönlendiren, yapıcı, destekleyici olumlu, yararlı sözlerden ibarettir" diye konuştu.