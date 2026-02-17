Karanlığa karşı yükselen bir ses: 'Engelleme Beni Sol Yanım'

İsmet Alp'in kaleme aldığı 'Engelleme Beni Sol Yanım' adlı şiir kitabı Su Yayınları etiketiyle okuyucularla buluştu.

'Engelleme Beni Sol Yanım", bireysel sızının toplumsal vicdana dönüştüğü bir şiir yürüyüşü. İsmet Alp, öğretmen duyarlığıyla emekten, doğadan, çocuklardan, özgürlükten ve Cumhuriyet'ten yana konuşuyor; haksızlığa itiraz ederken umudu diri tutuyor.

Kitap karanlığa karşı yükselen bir ses, belleğe düşülen bir not ve geleceğe uzanan bir el olarak raflardaki yerini aldı.

Kitapta yer alan şiirler bulunduğumuz toplumun bir aynası. Şiirin susmayı reddettiğini belirten İsmet Alp, "Toplumun bastırıldığı, adaletin ertelendiği her yerde şairin kalemi bir itiraz gibi yükselir. Kitapta yer alan şiirler, hepimizin yaşadığı haksızlıklara karşı söylenmiş sözlerdir. Görmezden gelinene tutulmuş bir ışıktır" diyor.

Kitapta yer alan dizelerin kader diye dayatılanlara boyun eğmediğini söyleyen İsmet Alp, şiirle ilgili "Umut en zifiri karanlık zamanda bile direnen sözcüklerde yaşar. Şiir sadece anlatmaz, toplumu ayağa kaldırır. Şiir korkmaz, biraz da düşündürür" ifadesini kullanıyor.