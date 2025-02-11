Karanlığı birlikte aydınlatacağız

Politika Servisi

Gazetemizin birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir'in Sabah Gazetesi’nin Savcı Akın Gürlek ziyaretini haberleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Önceki gün ülkenin birçok tarafına yayılan eylemler dün de devam etti. Trabzon, Balıkesir ve Edirne’de düzenlenen yürüyüşlerin ardından basın açıklamaları gerçekleştirildi. Birgün Okur İnisiyatifinin gerçekleştirdiği çağrılarla Trabzon’da Meydan Parkı’nda buluşan yurttaşlar, Gazeteciler Cemiyeti’nin önüne yürüyüş gerçekleştirirken Balıkesir’de Burhaniye Cumhuriyet Meydanı’nda açıklama yapıldı. Yurttaşlar Edirne’de de Saraçlar Caddesi’nde bir araya geldi.

Yapılan eylemlere çok sayıda siyasi parti, emek meslek örgütü ve sendika da destek verirken Saray rejiminin sindirme politikalarına karşı mücadele vurguları yapıldı.

SUSTURAMAZSINIZ

Ortak okunan açıklamalarda “Ne yaparlarsa yapsınlar tüm bunlar sokaktaki yurttaşın ne istediğini göremeyen, halkın sesine kulağını kapatmış rejimin Saray’dan yaptığı hesaplar tutmayacak. Bugün burada bu hesabın çarşıya uymayacağını haykırıyoruz. Biliyoruz ki bu karanlık halkın birleşik mücadelesiyle elbet son bulacak. Çünkü bu rejime karşı duran, gericiliğe piyasacılığa ve memleketin tek adama teslim edilmesine yüz binlerce, milyonlarca yurttaş var. Biz kurulduğumuz ilk günden beri halkın desteğiyle ayakta durduk. AKP’li yıllarda doğmuş gibi bir gazete olarak defalarca çalışanlarımız gözaltına alındı, tutuklandı, hapis cezaları yedi. Defalarca iktidarın yargısı tarafından baskılara maruz kaldı. Bir kez daha söylüyoruz: Gün be gün soruşturmalarla, para cezalarıyla, çeşitli baskı aparatlarıyla hedef aldıkları BirGün gerçekleri yazmaya devam edecek. BirGün susmaz, susturamazsınız” ifadeleri yer aldı.

Edirne’de konuşan BirGün muhabiri Yaren Çolak, ise “Yolsuzluğu, haksızlığı, hukuksuzluğu korkusuzca yazan meslektaşlarımız ‘akıl almaz gerekçelerle’ gözaltına alınıyor, bu ve benzeri nedenlerle haklarında davalar açıyorlar. BirGün gibi, Halk TV gibi gazeteleri bu yüzden hedef alarak ayakta duramaz hale getirmek istiyorlar” dedi.

Çolak sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak gözden kaçırdıkları bir konu var. Bugün arkamdaki kalabalık dün Çağlayan adliyesindeydi, Vatan Emniyet’teydi, ülkenin dört bir yanında sokaklardaydı. Hepsi korkusuz ve kararlıydı. Bugün AKP iktidarının sesini kısmak istediği üç meslektaşımın sesi BirGün okurlarıydı. Bugün susturulmak istenen gazetecilerin sesi yine kadınların, işçilerin, emekçilerin ve aydınlık yarınlara inananların sesi BirGün gazetesiydi. Haksız ve hukuksuzca gözaltına alınan gazetecilerin sesi yine korkusuz kalemlerdi. İşte onların tek adamla kurdukları Saray rejiminin karşısında böyle bir kalabalık böyle bir kararlılık var! Biz birbirimizin sesi ve tüm baskılara rağmen mücadele arkadaşlarıyız.”

Öte yandan gazetemize yönelik çekilen operasyonun ardından çok sayıda siyasi parti, sendika, emek meslek örgütü temsilcisi ve Birgün okuru geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, dostlarımız Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan ve kızı Aslı Kazan BirGün’e dayanışma ziyaretinde bulundu.

BASKILARI KABUL ETMİYORUZ

2021 Tüm Emekli Sen, BirGün Ankara bürosuna dayanışma ziyaretinde bulundu. Sendika yöneticileri, "BirGün her zaman bizim yanında oldu. Biz de BirGün'ün yanındayız" diyerek dayanışmayı büyütme çağrısında bulundu. Özgür basının susturulamayacağını dile getiren sendika yöneticileri, basına yönelik baskıların kabul edilemeyecek olduğunu ifade etti.