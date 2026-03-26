Karanlık 1,5 aydır aydınlatılamadı

Muğla’nın Milas ilçesinde 8 Şubat'ta bir teknede yaşamını yitiren 35 yaşındaki Bahar Taş’ın ölümü hâlâ aydınlatılamadı. Aradan geçen 1,5 aya rağmen dosyada somut bir ilerleme sağlanamazken, kamuoyuna yansıyan ‘‘kalp krizi’’ ve ‘‘karbonmonoksit zehirlenmesi’’ iddialarına karşın resmi bir adli tıp raporunun olmaması da ailenin tepkilerini artırdı. 45 gündür ‘‘Bahar Taş’a ne oldu?’’ sorusunu soran aile ‘‘Gerçekler ortaya çıksın, adalet yerini bulsun’’ dedi.

HTS DIŞINDA İLERLEME YOK

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan Bahar Taş, 8 Şubat akşamı arkadaşlarıyla birlikte Milas’a gitti. Geceyi teknede geçiren Taş’ın rahatsızlandığını söyleyerek kamaraya geçtiği, sabah saatlerinde ise cansız halde bulunduğu öne sürüldü. Ancak kamaraya geçtiği saat ile bulunduğu an arasında yaklaşık 13 saatlik bir boşluk bulunuyor. Aile, bu sürede ne yaşandığının hâlâ açıklığa kavuşturulamadığını söyledi. Olayın ardından teknede bulunan işyeri sahibi T.T. ile teknenin sahibi S.E. gözaltına alındı, ancak ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bahar Taş’ın ağabeyi Yoldaş Taş, dosyada kayda değer bir gelişme yaşanmadığını belirterek yalnızca HTS kayıtlarının dosyaya girdiğini söyledi. Şüphelilerin olay öncesi yaptıkları telefon görüşmelerine ilişkin incelemelerin sürdüğünü aktaran Taş, bu kişilerin ifadelerinin ise henüz dosyaya yansımadığını ifade etti. HTS kayıtlarının şüphelilerin beyanlarıyla çeliştiğini dile getiren Taş, “Şüpheliler savcılığa 'Biz baharı telefonla aradık duymadı. O yüzden kamaraya gidip baktık' demişlerdi ama HTS'de böyle bir arama kaydı yok” dedi. Soruşturmadaki en dikkat çekici eksikliklerden birinin şüphelilerden alınan kan örneklerinin sonuçlarının hâlâ çıkmaması olduğunu belirten ağabey Taş, savcılığın üç kez yazı yazmasına rağmen sonuçların dosyaya gönderilmediğini anlattı. Milas Devlet Hastanesi’nden beklenen sonuçların alkol veya uyuşturucu gibi maddelerin tespiti açısından kritik olduğunu kaydeden Taş, şöyle devam etti: “Normalde günler içinde çıkabilecek bir testin 45 gündür sonuçlanmaması kabul edilemez. 45 gündür kan sonuçlarının çıkmaması soru işaretlerini artırıyor. Bir taraftan acımızı yaşıyoruz bir taraftan adalet arıyoruz.’’

***

13 SAATLİK KARANLIK BİR AN ÖNCE AYDINLATILSIN

Taş ailesi, olayın şüpheli bir ölüm olduğunu belirterek soruşturmanın derinleştirilmesini talep etti. Yoldaş Taş, “Kardeşimizin kamaraya geçtiği andan sabah bulunana kadar geçen 13 saat hâlâ karanlık. 45 gündür soruyoruz: Bahar’a ne oldu?” diye konuştu. Aile ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın dosyaya müdahil olmasına rağmen sürecin hızlandırılmasına yönelik somut bir adım atılmadığını savundu.

***

BARO BAŞKANLARI KONUŞACAK

Bahar Taş’ın ailesi ve avukatları bugün saat 13.00’te Aydın Nevzat Biçer Salonu’nda soruşturma sürecinde yaşanan eksikliklere dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yapacak. Toplantıya Denizli, İzmir, Aydın ve Muğla baro başkanları ile muhalefet partisi milletvekilleri de katılacak. Toplantının ardından baro başkanlarının yetkililerle görüşeceği belirtildi.