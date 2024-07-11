Karanlık barikat, aydınlık direniş

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifine karşı yurt genelinde alanlara çıkan öğretmenler geri adım atmayacakların vurguladı. Önceki gün Ankara’da gözaltına alınan eğitim emekçileri, polis şiddetini kınadı.

Haber Merkezi

Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) teklifine karşı Ankara’da yürüyüşlerine izin verilmeyen Eğitim Sen’in Meclis Parkı’nda başlayan eylemleri sürüyor. Gece polis şiddetiyle gözaltına alınan eğitim emekçileri basın açıklaması yaparak, polis şiddetini kınadı.

KESK Ankara Şubeler Platformu adına yapılan açıklamayı Ankara Şube Dönem Sözcüsü Mehmet Aydoğdu okudu. Polis şiddetini eleştirerek konuşmasına başlayan Aydoğdu, “Ankara’nın göbeğinde, TBMM’in yakınında öğretmenlere, sendika ve konfederasyonumuzun yöneticilerine çetelere, mafyalara, rantçılara, depremde on binlerin ölümüne neden olan müteahhitlere kurulmayan barikatlar kuruldu, yasaklamalar getirildi.

Saldırıyı gerçekleştiren, haklarımızı kullanmamızı engelleyenler ve sendikal ayrımcılık suçunu işleyenler hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ifade etmek istiyoruz. Bu saldırılar, yasaklamalar, işkence ederek gözaltına almalar fiili ve meşru mücadelemizden bir adım olsun geri adım attırmayacaktır” diye konuştu.

AKP KADROLARI YARATMAK İSTİYORLAR

Kanun teklifine karşı çıktıklarını söyleyen Aydoğdu şöyle devam etti: “Kanun teklifi öğretmenlik mesleğini değersizleştirmekte, öğretmenlerin iş güvencesini ciddi anlamda tehdit etmekte, eğitim fakültelerinden mezun olmayı ayrıntıya indirgeyip kurulacak Eğitim Akademileri üzerinden AKP kadrolarını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmemekte, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldırmaktadır. Eğitim emekçilerinin özlük haklarını zayıflatmakta, ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştirmektedir. Eğitim emekçilerinin kazanılmış haklarını önemli oranda ortadan kaldırmakta, eğitim fakültelerinden mezun olmayı öğretmenliğe atanmada bir ayrıntı haline getirmektedir. Özel okul ve kurslarda öğretmenlik yapanların başta taban ücret düzenlemesi olmak üzere temel ekonomik ve sosyal haklarına, ücret ve çalışma koşullarına ilişkin bir düzenleme içermemektedir.”

ÖMK’yi derhal geri çekin diye uyaran Aydoğdu, “Gerçek bir meslek kanunu hazırlamak istiyorsanız, ILO ve UNESCO ortak belgesi olan; ‘Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi’ metnini esas alın. 5 Ekim 1966 yılında kabul edilen ve Türkiye tarafından da onaylanan bu tavsiye kararı, öğretmenlerin toplumsal statüsüne yönelik olarak bugüne kadar atılmış en önemli ve kapsamlı adımdır. Bu metin dikkate alınmadan hazırlanan bir Meslek Kanununu kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

Birçok kentte alanlara çıkan öğretmenler de ‘‘AKP’ye kadro yaratan değil, gerçek meslek kanununa ihtiyacımız var’’ dedi. İstanbul Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda da bir araya gelen öğretmenler polis şiddetini kınayarak, ‘‘Gerici, ırkçı müfredatın uygulatılacağı ÖMK kabul edilemez’’ dedi.

MECLİS’E GELDİ

TBMM Genel Kurulu’nda AKP’nin hazırladığı ÖMK Teklifi’nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Teklifin maddelerinin oylanmasına geçildi.