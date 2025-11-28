‘Karanlık Dünya’ Salt Galata’da

Oktay EVSEN

Salt Galata’daki 'Karanlık Dünya' sergisini görmek için son gün 21 Aralık Pazar. Sergi paralelindeki etkinlikler ise bir dizi konuşma programıyla devam ediyor. Sergi Metin Erksan’ın yönettiği ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun senaryosunu yazdığı, Âşık Veysel’in yaşam öyküsü etrafında gelişen aynı adlı filmi, 1950’ler Türkiye’sinin kültürel iklimi içerisinde inceliyor.

Sanatçı Mike Bode ve senarist Caner Yalçın’ın uzun soluklu araştırmasını temel alan sergi, video enstalasyonları, arşiv materyalleri ile kapsamlı bir araştırmanın ürünü olan senaryo çalışmasını bir araya getiriyor.