Karanlık Kanyon’da base jump atlayışı nefesleri kesti

Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)-ERZİNCAN’ın Kemaliye ilçesinde, yaklaşık 550 metre yüksekliğindeki Karanlık Kanyon'da base jump atlayışı yapan wingsuit ve base jump sporcusu Cengiz Koçak, nefesleri kesti.

Dünyanın en yüksek kanyonlarından olan Kemaliye ilçesindeki Karanlık Kanyon'da base jump atlayışı için çelik halat çekildi. Yaklaşık 500 metre yükseklikten kendisini boşluğa bırakan wingsuit ve base jump sporcusu Cengiz Koçak, kendini izlemeye gelenlere heyecanlı anlar yaşattı. Koçak, atlayış sonrası kanyon içerisinde bulunan iniş noktasına sorunsuz bir şekilde indi. (DHA)

FOTOĞRAFLI