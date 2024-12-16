Karanlık Öyküler Polisiye Öykü Yarışması için başvurular başladı

Proje Koordinatörlüğünü Yasemin Seven Erangin, Ülkü Yağmur ve Aliye Düzgün Çadırcı’nın yaptığı Karanlık Öyküler Polisiye Öykü Yarışması’nda başvurular başladı.

Yarışmanın seçici kurulunda Ayşe Erbulak, Sevil Atasoy, Adnan Gerger, Aşkın Zengin Akkuş ve Melih Günaydın bulunuyor.

“Karanlık Öyküler Polisiye Öykü Yarışması” nda 1.,2. ve 3. olmaya hak kazananların yanı sıra 1 adet mansiyon ödülünün de sahipleri belirlenecek. Jüri tarafından yayınlanmaya değer görülen tüm öyküler yarışmayla aynı ismi taşıyan bir seçkide toplanacak. Seçkiye girmeye hak kazanan eserlerden oluşan kitap, Ayrıkotu Kitap Yayınları tarafından basılacak ve okuyucuların beğenisine sunulacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 20 MART

16 Aralık 2024 tarihi itibariyle başvuruların başladığı yarışmaya katılım için son başvuru tarihi 20 Mart 2025. Kısa liste ise 20 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak. Dereceye girenler, polisiye öykü yarışmasının ruhuna uygun olarak, gizemi korumak ve heyecanı doruğa çıkartmak amacıyla kitap lansmanının yapılacağı gün açıklanacak.

18 yaşını dolduran herkese açık olan Karanlık Öyküler Polisiye Öykü Yarışması’na katılmak isteyenler öykülerini karanlik.oykuler1@gmail.com e-posta adresine gönderecekler.