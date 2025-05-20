Karanlık Öyküler Polisiye Öykü Yarışması’nı kazananlara ödülleri verildi

Ayrıkotu Kitap tarafından düzenlenen Karanlık Öyküler Polisiye Öykü Yarışması’nda dereceye girenler açıklandı. Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine çok sayıda edebiyatsever katıldı.

Proje koordinatörlüğünü ve ön jürisini editör Yasemin Seven Erangin, yazar Ülkü Yağmur, editör Aliye Düzgün Çadırcı’nın koordine ettiği, son okuma ve editörlüğünü Özlem Pekcan’ın yaptığı yarışmanın jüri üyeleri arasında usta yazarlar; Sevil Atasoy, Ayşe Erbulak, Aşkın Zengin Akkuş, Adnan Gerger ve Melih Günaydın yer aldı.

Türkiye’nin hemen her ilinden yüzlerce polisiye öykü gönderilen yarışmaya, 18 yaştan 73 yaşa kadar her yaştan yazar ve yazar adayı katıldı. Ödül töreninde jüri üyelerinden yazarlar Aşkın Zengin Akkuş ve Melih Günaydın bulundu. Sevil Atasoy ve Ayşe Erbulak ise video ile yeni yazar adaylarına mesajlarını iletti. Ödül töreninde bulunan Melih Günaydın konuşmasında, gönderilen öykülerin niteliğine dikkat çekerek “ Bugün hava kapalı ve karanlık. Ancak biz edebiyata dair aydınlık bir umutla Karanlık Öyküler için buradayız. Yılmadan, bıkmadan, yazmaya devam ettikçe daha da iyi noktalara gelinecektir" dedi. Seçici kurulda yer alan yazar Aşkın Zengin Akkuş ise “Karanlık Öyküler sadece bir öykü yarışması değildir, bugün Türk Polisiye Edebiyatı kazanmıştır. Böyle yarışmalar düzenlenmeye devam ettikçe daha iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum” dedi.

KİMLER ÖDÜL ALDI?

Öykü yarışmasını düzenleyen Ayrıkotu Kitap ve Yeni İnsan Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Aytaç Timur ise “Adalete ihtiyaç duyulan bir dönemde, aranan adalete öykülerde yer verilmiştir. Bu nedenle bu yarışma özeldir. Bu yarışmada büyük emek harcayan üç kadına, üç emekçiye yani koordinatörlerimize ve editörlerimize teşekkür ederim” dedi.

Ayrıkotu Kitap etiketi ile raflardaki yerini alacak olan Karanlık Öyküler Polisiye Öykü Seçkisi ödül töreninin hemen ardından okuyucusu ile buluştu.

Seçkide, “Yarasa Adam” öyküsü ile Ali Yörükoğlu birinci, “Uykuda Koşanlar” adlı öyküsü ile Elif Can ikinci, “Sıfır ve Bir Arasında” adlı öyküsü ile Tuba Tunçay üçüncü oldu. “Trendeki Yabancılar” adlı öyküsü ile Şebnem Vitrinel ise Mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Seçkiye giren tüm yazarlar ödül töreninin hemen ardından ilk imzalarını okuyucuları için verdi.