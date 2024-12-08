Karanlık son bulacak

HABER MERKEZİ

Saray rejiminin atadığı kayyumlara karşı eylemler sürüyor. Urfa’nın Halfeti ilçesinde devam eden direniş nöbetine dün TMMOB Urfa Koordinasyon Kurulu (İKK) destek verdi.

DEM Parti Halfeti İlçe binası önünde bir araya gelen kitle belediye binası önüne yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşe Halfeti Belediye Eş Başkanları Mehmet Karayılan ve Saniye Bayram, DEM Parti Halfeti, Suruç ve Birecik ilçe örgütlerinin yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı. Kitle parti önünden ablukaya alınan belediye önüne kadar yürüdü. Yürüyüşte sık sık "Halfeti uyuma belediyede hırsız var" sloganları atıldı.

Yürüyüşün ardından konuşan TMMOB Urfa İKK Sekreteri Rojbin Şahin, "TMMOB olarak tarihimizin her döneminde antidemokratik ve baskıcı uygulamaların karşısında olduk. Bundan sonra da demokrasiden, özgürlüklerden, halkların kardeşliğinden ve barıştan yana tavrımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu tehlikeli anlayışa karşı demokrasinin ve cumhuriyetin temellerinden olan seçme ve seçilme hakkını açık ve tavizsiz biçimde savunarak bu karanlık döneme son vermek her yurttaşın ve bizlerin görevidir" diye konuştu. Dersim belediyesine atanan kayyum ise kadın örgütleri tarafından protesto edildi. Çok sayıda kentten gelen kadınlar, belediye binasına yürüdü.

ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

Dersim Belediyesine kayyum atamasının ardından gerçekleşen protesto eylemlerine katılan bir lise öğrencisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. D.A. isimli lise öğrencisinin “polise mukavemet” ve “gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet” iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi.

MUHTARLIĞA KAYYUM

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan İzmir’in Karşıyaka İlçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı’na kayyum atandığını duyurdu. Özkan, "Türkiye bunu da gördü! İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Özay Dağhan, hakkında hiçbir soruşturma olmamasına rağmen Kaymakam tarafından görevden alındı, yerine kayyum atandı. İçişleri Bakanı’nı bu keyfi uygulama karşısında göreve çağırıyorum" dedi.