Karanlık yapının kurucusu öldü

SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi öldü. Paramiliter bir yapılanma olduğu iddia edilen SADAT’ın Suriye’den Libya’ya militan yetiştirdiği, devletin ürettiği silahları yurtdışına sattığı öğrenilmişti.

Haber Merkezi

SADAT kurucusu ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi öldü. Tanrıverdi'nin ölümünün ardından onursal başkanlığını yaptığı Adaleti Savunanlar Derneği'nin (ASDER) internet sitesinde de taziye mesajı yayımlandı. Mesajda, "ASDER 2004-2009 dönemi Genel Başkanı, askeri vesayetin kaldırılmasında ve darbelere karşı demokrasiyi güçlendirme çalışmalarında büyük hizmeti olan Adnan Tanrıverdi Paşamız bu sabah Hakk'a yürümüştür" ifadelerine yer verildi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanı olan Tanrıverdi'nin cenazesi bugün Eyüpsultan Camii'ndeki cenaze töreninin ardından defnedilecek.

Tanrıverdi’nin ölümüyle gözler bir kez daha SADAT’a çevrildi. SADAT, 28 Şubat 2012 tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) emekli 33 subay ve astsubayın girişimleriyle kuruldu. Şirketin kuruluş amaçları arasında uluslararası alanda askeri eğitim vermek, savunma danışmanlığı yapmak hizmetleri sıralanıyor. AKP’nin paramiliter gücü olduğu iddia edilen SADAT, Suriye’de Özgür Suriye Ordusu için savaşan militanlar yetiştirdiği, Libya’ya da militan gönderdiği iddialarıyla sık sık gündeme gelmişti.

Adnan Tanrıverdi

SADAT’ın internet sitesinde Libya’daki faaliyetleri gizlenmedi. “Hakkımızda” bölümünde şu ifadeler yer aldı: “SADAT A.Ş. Libya Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve Danışmanlık, Eğitim, Donatım hizmeti sunma imkanlarını görmek amacıyla Libya’da idi. Yapılan görüşmeler neticesinde bir alayın Spor Tesislerinin dizaynı ve yapılması ile ilgili proje hazırlanmaktadır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Trablus Büyükelçisi Sayın Ali Kemal AYDIN da makamında ziyaret edilerek, SADAT A.Ş. ve Libya’daki faaliyetleri konusunda bilgi verilmiştir.”

PARAMİLİTER YAPILANMA

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da SADAT binasına giderek SADAT’ın paramiliter kuruluş olduğunu, seçim güvenliği için tehdit barındırdığını söylemişti. SADAT ise Kılıçdaroğlu’nun gazeteci Uğur Dündar'a konuk olduğu TV100 ekranlarında, Kılıçdaroğlu'nun paramiliter bir kuruluş olmakla suçladığı SADAT’ın reklamı verilmişti. 17 Mayıs 2022 tarihinde Adnan Tanrıverdi’den sonra tam adı “Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.” olan şirketin en büyük hisseye sahip ikinci ortağı olan Mehmet Naci Efe, BirGün’e yaptığı açıklamada ASELSAN’ın ve MKE’nin ürettiği askeri ürünleri, yurtdışında sattıklarını açıklamıştı. Efe, yurtdışındaki faaliyetleri hakkında Dışişleri Bakanlığı’nın bilgisi olduğunu da söylemişti. Ayrıca Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait tesislerin özel güvenlik işi SADAT’ın ortaklarına verilmişti. SADAT’ın ortakları Mehmet Naci Efe ile Mehmet Tek, 4,5 milyon TL’ye 6 ay boyunca, tohum, makine ve şeker fabrikalarını korumuştu.