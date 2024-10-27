‘Karanlıkta eğitim yarım eğitimdir’

Ülkede eğitimde yaşanan sorunlar çığ gibi büyürken İzmir’in Karabağlar ilçesinde İyiburnaz Ortaokulu ve İlkokulu’nun depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasının ardından ikili eğitime geçen öğrencilerin okuldan geç saatte çıkmasına veliler tepkili.

Öğrencilerin Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bulunduğu çevredeki okullara dağıtılmasının ardından söz konusu okulda ikili eğitime geçildi. Bu nedenle öğrenciler, haftanın 4 günü 19.30, cuma günleri ise 20.00 saatlerinde okuldan çıkıyor. Veliler havanın kararmasından sonra öğrencilerin dersten çıkmasına tepki gösterirken Hürriyetçi Eğitim Sen İzmir İl Başkanı Adnan Sarısayın da İzmir Valiliği’ne çağrıda bulundu.

Öğrencilerin ikili eğitim nedeniyle geç saatlerde okuldan çıktığını belirten Sarısayın, “Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İzmir’de de okul ve derslik sayısındaki yetersizlikten dolayı pek çok okul binasında iki üç okul bir arada eğitim yapmakta. Çocuklarımız ikili eğitimde gün ağarmadan okullara geliyor, gün karardıktan sonra da eğitimlerine devam ediyorlar. Karanlıkta evlerine dönmeye çalışıyorlar. Bu durumdan çocuklarımızı, velilerimizi ve çalışanlarımızı kurtarmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Karanlıkta eğitime son verilmesi gerektiğini ifade eden Sarısayın, bu durumun güvenlik zafiyetine de yol açtığını belirtti. Sarısayın şu ifadeleri kullandı: “İkili eğitim, yarım eğitim demektir. Çocuklarımız gün ışığından yeterince yararlanabilmeli. Uykularını rahatça alabilmeli, sabahın erken saatlerinde gün ağarmadan okul yollarına düşmemeli. Hava kararmadan da evlerine güvenli bir şekilde ulaşmalı.”

BU KARARDAN DÖNÜN

Veli Ahmet Yeşilöz ise “Çocukların erken eve gelmesini istiyoruz. Biz her gün buraya onları almaya geliyoruz. Böyle olmaz, bunun bir çaresine bakılması lazım. Çocuklar da rezil oluyor, biz de rezil oluyoruz. Bir servis tutmaya kalksan 2 bin 500 lira, 3 bin lira istiyorlar. Türkiye’nin durumu da belli. Nasıl bırakacağız biz çocuklarımızı burada? Saat 20.00 olmuş biz daha buradayız. Çocuk eve mi gidecek, yemek mi yiyecek, ders mi yapacak, ertesi gün okula mı gelecek? Bu çocuğun oynama hakkı, dışarı çıkma hakkı yok mu?” ifadelerini kullandı.