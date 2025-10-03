‘Karanlıkta Kahkaha’ sergisi Kocaeli’nde

Kültür Sanat Servisi

Görülmüştür Kolektifi ve Redfotoğraf Grubu, Karşı Sanat'ın girişimiyle farklı cezaevlerinde kalan tutsakların çalışmalarını konu alan “Karanlıkta Kahkaha” adlı sergi Eğitim Sen Kocaeli 1 No.lu Şube’de 10 Ekim Cuma akşamı saat 19.00’da sanatseverlerle buluşuyor.

Sergide, uzun yıllardır cezaevinde tutulan yazar, şair, ressam ve mimarlar ile farklı coğrafyalarda yaşayan fotoğrafçıların “umut” imgeleri bir araya getirildi.

Serginin hazırlık aşamasında Karşı Sanat Ekibi, Görülmüştür Kolektifi aracılığıyla 50 kadar tutsak sanatçıya çağrı metni yolladı. Aylar süren uğraşlardan sonra politik mahpuslardan yanıtlar alındı. Kimi şiirle, kimi öyküyle kimi de resim ve karikatürle o karanlıkta nasıl umudu besleyebildiklerini betimledi. Serginin adını da onlar belirledi.

Serginin küratörlerinden Ezgi Bakçay da çalışmanın amacını şöyle özetledi:

"Sergide, cezaevinde bulunan siyasi tutsaklar ile dışarıdakiler arasında bir köprü oluşturmayı amaçlıyoruz. Düşünceleri ve eserleri yüzünden tutsak bulunan yaratıcı insanların sesini ve soluğunu dışarıda da duyurarak paylaşmak ve çoğaltmak istedik. Açtığımız sergilere ziyaretçiler tutuklular ile bir tür kavuşma ve görüş için geliyorlar. Bu karşılaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sergiye olan ilgiden de biliyoruz ki aslında tutsaklık sadece içeride olan insanları ilgilendirmiyor. Yüzlerce arkadaşa, dosta da etki ediyor. Aslında bu da bizlere ‘acaba hangilerimiz içeride, hangilerimiz dışarıda’ sorusunu da sorduruyor.”