Karanlıktan çıkış ortak mücadelede

Haber Merkezi

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın'da 1993 Sivas Madımak Katliamı'nın ardından başlayan ve bu yıl 26’ncısı düzenlenen ‘Uluslararası Bahadın Kültür Şenlikleri’ sona erdi.

Çok sayıda sanatçı, siyasetçi, gazeteci ve bilim insanının katılarak üretici dayanışmasına dönüşen, her geçen yıl daha da büyüyen, 4 Ağustos'ta başlayıp dün sona eren şenlikte birçok panel, söyleşi ve atölye düzenlendi. Ana teması "Eşitlik, özgürlük, adalet için dayanışma" olarak belirlenen şenlik kapsamında Grup Abdal, Hüseyin Ay, Volkan Veli Yılmaz, Ali Eren Çınar, Zehra Özaydın, Ege Umut Güveç, Mert Akyol, Özüm Öztürk ve Mert Akyol konser verdi.

Önceki gün ise moderatörlüğünü TAKSAV Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kahraman’ın yaptığı, CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul, Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ve BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı’nın katıldığı panelde ise ülke gündemi ele alındı.

KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA

Panelde konuşan CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, “Bu hukuksuzlukların devam ettiği sürece eğitimdeki, dış politikadaki ve diğer alanlardaki sorunları çözemeyiz. Öncelikle adaleti getirmemiz lazım. Bu ülkenin muhakkak bir hukuk devleti olması gerekiyor. Adalet olmadığı sürece bu ülkeye demokrasiyi getiremezsiniz. CHP 100 yıldır adaleti ve demokrasiyi savunan bir parti. Tüm kesimler amasız ve fakatsız bir araya gelmek zorundayız. Kurtuluş yok tek başına. Ya bir araya geleceğiz ya da savrulup gideceğiz. Bu iktidardan kurtulamadığımız sürece, dayanışma içinde bir araya gelmediğimiz sürece her alanda farklı skandalları günlerce haftalarca konuşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul ise şunları söyledi: “Türkiye’de ya 100 yıllık Cumhuriyetle hesaplaşan bu rejimi kalıcı hale getirecek bir Anayasa olacak ya da hep beraber buna dur diyerek insanca yaşanılacak bir Türkiye inşa edeceğiz. Bugün görevimiz bu rejime karşı mücadele etmektir. Birleşik bir mücadeleye ihtiyacımız var. Eğitimden sağlığa bütün bu çürümüşlüklere karşı insanca yaşayacağımız, Alevi’siyle Sunnisi’yle, inananıyla inanmayanıyla, Türk’üyle Kürt’üyle bütün yurttaşların eşit yurttaş hakkına sahip olacağı bir eşitlik yurttaşlık tarifine ihtiyacımız var.”

BAŞKA HİÇBİR ŞANSIMIZ YOK

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ise “İktidarın bugüne kadar en çok bozduğu alanların başında eğitim geliyor. Onlar için önemli olan eşitlik yurttaşlık, laik demokratik yurttaşlık değil. Vatandaşın tebaa olduğu, direkt yukarıya bağlı bir sistem. Bunun için eğitim alanındaki her şeyi bozuyorlar. Pedagojik yaklaşım içerisinde olacak kurum ve kuruluşlarla çalışmıyor bu Milli Eğitim Bakanlığı. Cemaat ve tarikatlara bağlı derneklerle birlikte çalışıyor. Ancak şunu vurgulama gerek birleşik bir mücadeleyi kurmadığımız sürece bu gerici iktidara karşı mücadele etme şansımız yok” dedi.

İktidara göreve geldikten kısa süre sonra yargı ve medya başta olmak üzere birçok kurumu ele geçirdiğinin altını çizen BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı, “Önce Fethullahçı çete ile hareket ettiler. Yargıyı, orduyu medyayı ele geçirdiler. Daha sonra bu çeteyle iktidarın arası açılınca Fethullahçıların yerini Menzil, İsmailağa ve İskenderpaşa başta olmak üzere birçok farklı cemaatle doldurdular. Cemaat ve tarikatlara yol açan bu iktidardır. Son yıllarda çokça konuştuğumuz şey sadece cemaatler değil. Bir diğeri de yargı… Mülakat adı altında iktidar yanlısı hakim ve savcılar özenle seçildi. Daha sonra AKP’li bu isimler eliyle çeşitli operasyonlara imza atıldı. Gelinen noktada toplumun yüzde 70’inin yargıya güvenmediğini görüyoruz. Çünkü bu yargı yandaşlara hiç dokunmuyor. Sadece muhalifler için çalışıyor” diye konuştu.