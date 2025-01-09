"Karantina" filmi, gala gösteriminde izleyiciyle buluştu

"Karantina" filminin gala gösteriminde sinemaseverlerle buluştu.

Gösterim öncesi filmin yönetmeni, senaristi ve oyuncuları, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yönetmen Ahmet Topuz, etkinlikte yaptığı açıklamada, ilk filmi olduğunu söyleyerek, "Bu açıdan kendimi çok şanslı hissediyorum. Özellikle yapımcılarımıza çok teşekkür ediyorum, böyle güzel bir oyuncu kadrosuyla çalışma fırsatı verdikleri için. Güzel bir film oldu, inşallah karşılığını da alırız" dedi.

Topuz, setin çok keyifli geçtiğini dile getirerek, "Herkesin filmi en az benim kadar, Beyza kadar sahiplendiğini görüyorsunuz zaten. Buradan aldığımız elektrik de hem setin enerjisine hem de ortaya çıkan filme yansıyor" ifadesini kullandı.

"KARANTİNA, BENİM İÇİN ÇOK BAŞKA SERİ"

Kitabın yazarı ve senarist Beyza Alkoç, üçüncü filmi olduğunu, ilk filmde olduğu gibi heyecan duyduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Karantina, benim için çok başka seri. Gençlik romanlarına ilk adımım diyebiliriz ve karakterler benim için çok özel. 16-17 yaşlarındayken yazıp bastırdığım bir kitap. O yüzden o yaşlarımı da hatırlatıyor bana. Bu kadar güzel ekip tarafından çekilmesi, hayal bile edemeyeceğim oyuncu kadrosu tarafından karakterlerimin canlandırılması, benim için rüya gibi gerçekten. O yüzden herkese teşekkür ediyorum. Umarım herkes filmimizi çok sever."

Usta oyuncu İlker Aksum, 2025'in ilk filmlerinden birinin Karantina olduğunu belirterek, "Çok ciddi derecede fanları olan bir romanın sinema versiyonunu seyredeceğiz. İnşallah seyircimizi memnun ederiz. Bu senenin en iddialı işlerinden birisi olacak." diye konuştu. Canlandırdığı karaktere ilişkin pek fazla bilgi veremeyeceğini kaydeden sanatçı, filmin en gizli karakterlerinden birisini oynadığının altını çizdi.

Filmde "Onur Zorlu" karakterini canlandıran Demirhan Demircioğlu, set sürecinin bir ayda tamamlandığını dile getirerek, "Onur'un da dediği gibi yönetmenden yapımcıya, A'dan Z'ye herkesin birbirine destek çıktığı bir iş olduğu için çok hızlı şekilde geçti. Çok da fazla bilgi vermek istemiyorum. İyi seyirler diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Zeynep" karakterine hayat veren Meltem Akçöl, güçlü arkadaşlıkların yaşandığı bir çekim süreci geçirdiklerine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Herkesin birbiriyle yardımlaştığı, İlker abinin, hocamızın, yapımcıların çok yardımcı olduğu, konfor alanımızın geniş tutulduğu bir işin içinde bulunduk. Aynı zamanda İlker abinin de dediği gibi 2025'in ilk filmlerinden biriyiz. Çektiğimiz işten çok memnunuz, umarım seyircimizi de memnun edebiliriz."

"HEPİMİZ BİRBİRİMİZE ÇOK YARDIMCI OLARAK ÇALIŞTIK"

Genç oyuncu Onur Bay da filmi ilk kez galada izleyeceğini söyleyerek, "O yüzden inanılmaz heyecanlıyım. Burak karakterini canlandırıyorum, çok eğlenceli bir karakter. Bu arada tüm oyuncu arkadaşlarıma buradan çok teşekkür ederim. Hepimiz birbirimize çok yardımcı olarak, bir olarak çalıştık. O yüzden çok mutlu ve heyecanlıyım." dedi.

"Mert" karakterini canlandıran Taha Baran Özbek ise çok heyecanlı olduğuna değinerek, "Ben de başta yapımcılarımıza ve oyuncu arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel iş yaptığımıza inanıyorum. Biz daha izlemedik ama çektiklerimiz ve bildiklerimizden dolayı bu kadar söyleyebiliyorum. Umarım herkes çok memnun kalır ve herkes çok sever filmi" diye konuştu.

Senaryosuna Beyza Alkoç ile Koray Yeltekin'in imza attığı yapımın oyuncuları arasında Deniz Uğur da yer alıyor.

OTTO Entertainment ile Movie Factory'nin yapımcılığını üstlendiği filmin konusu kısaca şöyle: