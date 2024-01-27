Karaoğlan'ın açlık grevi 140. günü geride bıraktı

Haber Merkezi

Sincan Cezaevi'nde tutuklu olan Hüseyin Karaoğlan'ın, cezaevindeki tecrit koşullarına karşı başlattığı açlık grevinin 140. gününü geride bıraktı.

Karaoğlan’ın sağlığından şüphelendiğini ifade eden kardeşi Fatma Karaoğlan, Hüseyin Karaoğlan'a ulaşamadığını ifade etti. Karaoğlan’ın ailesi tarafından yapılan açıklamada, Karaoğlan'ın ağırlaştırılmış müebbet cezası olmamasına karşın hücrede tutulduğu aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Günün 22,5-23 saatini hücrede geçirmekteydi, ancak 1 veya 1,5 saat havalandırmaya çıkarılıyor, havalandırma da aynı şekilde kuyu gibi bir yer, kimse ile temas etmeyecek şekilde hücre dışında bir kuyuya havalandırmaya çıkarılıyor, ancak açlık grevinde olduğu için artık havalandırmaya 1 saat bile çıkacak gücü yok. Hücre köşelerinde sahipsiz bırakmayalım.”

Öte yandan DEM Parti milletvekili Meyroz Ünsal’ın ziyaret ettiği Karaoğlan'ın talepleri karşılandığı takdirde greve son vereceğini ifade ettiği öğrenildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Ünsal şunları aktardı: “Hüseyin Karaoğlan'ın tutuklu bulunduğu Sincan 1 YGC'yi ziyaret ettim. Kendisi açlık grevinde. Eylemlerinde kilo, tansiyon gibi ölçümleri yapmıyorlar. Ancak Karaoğlan, yoğun kilo kaybı, kas ağrısı, ağız yarası ve yorgunluk/halsizlik yaşadığını söyledi.”

Karaoğlan’ın açlık grevini bırakmak için şartlarının şunlar olduğu belirtildi:

>> Arkadaşlarının olduğu cezaevine sevk

>> Disiplin cezalarının kaldırılması

>> S-Y-R tipi tecritlerin son bulması

>> Hasta mahpuslara özgürlük.