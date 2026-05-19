Karapara MASAK’a fazla mesai yaptırdı

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) verileri Türkiye’deki, “Karapara aklama” suçlarına yönelik çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. 2025 yılında MASAK’a 464 bin 10 şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğu bildirildi. MASAK’a yapılan şüpheli işlem bildirimi sayısının, 2025 yılında 2016 yılına göre yüzde 233 arttığı görüldü.

Gazetecileri, siyasetçileri ve iş insanlarını da kapsayan karapara aklama gerçeği, ülke ekonomisine çarpıcı şekilde yansıdı. MASAK’a 2025 yılında karapara aklama suçuna yönelik çok sayıda bildirim yapıldı.

İHBARLAR DEVASA ARTTI

“Aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının önlenmesi, tespiti ve bunlarla ilgili bilgi toplamak ve bu bilgileri ilgili makamlara iletmekle” görevli olan MASAK, 2025 yılında fazla mesai yaptı. MASAK, 2025 yılında 464 bin 10 bildirim aldı.

MASAK’a yapılan bildirimlerde ismi geçen kişi sayısı ise 996 bin 973 oldu. Kurula 2025 yılında yapılan şüpheli işlem ihbarlarının yüzde 65’ini, “Dolandırıcılık” ihbarları oluşturdu. İhbarların yüzde 17’sinin, “Bilişim suçları”, yüzde 12’si ise “Başkası adına işlem yapıldığının beyanı” kapsamında sınıflandırıldı. 2025 yılında, “Yasadışı bahis ve kumar oynatma” suçlamasıyla da MASAK’a 18 bin 560 ihbar iletildi.

2025 yılındaki şüpheli işlem bildirimlerinin yüzde 57’sini bankaların yaptığı belirtildi. Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşlarının ise bildirimlerin yüzde 24’üne imza attığı kaydedildi. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ise bildirimlerin yüzde 13’ünü gerçekleştirdi.

MASAK’ın aldığı bildirimlerde yıllara göre yaşanan değişim de dikkati çekti. 2016 yılında 139 bin 210 olan ihbarların sayısı, bazı yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2018: 245 bin 937

• 2020: 250 bin 597

• 2022: 439 bin 815

• 2025: 464 bin 10

YÜZLERCE SUÇ DUYURUSU

MASAK, 2025 yılında açılan analiz dosyası sayısını da paylaştı. 2025'te açılan 5 bin 180 analiz dosyasından 5 bin 75’inin sonuçlandırıldığı, dosyalardaki 225 bin 289 kişi hakkında çalışma yürütüldüğü aktarıldı. MASAK, çalışmaların ardından elde edilen bulgular nedeniyle 422 hakkında suç duyurusunda bulundu.

OPERASYON GELMİŞTİ

Adalet Bakanlığı’nca 15 Mayıs’ta Adana merkezli yürütülen, “Yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet” ve “Karapara aklama” soruşturmaları kapsamında 200 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Toplam 191 milyar TL’lik suç geliri akladığı belirtilen şebekenin içinde yorumcu, polis, bankacı ve avukatların da bulunduğu ifade edildi.