‘Karapara ve FETÖ dosyasını kapattılar’

Reina Katliamı, Hrant Dink cinayeti, FETÖ/PDY yurtdışı yapılanması, FETÖ asker yapılanması, mahrem imamlar, abiler ve ablalar yapılanması ile Engin ve Dilan Polat’ın da içerisinde yer aldığı fenomenler soruşturması gibi kamuoyunun gündeminde olan birçok soruşturmayı yürüten emekli Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü, yargılandığı bir davada tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı olduğu dönemde “sürgün” olarak nitelendirilen bir görev değişikliğiyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Savcılığı’nda görevlendirilen Gökalp Kökçü, 15 Ocak 2024’te emeklilik dilekçesi vererek mesleği bıraktı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yürüttüğü soruşturmalar ve çeşitli iddialarla gündeme gelen Kökçü şimdilerde “gizliliğin ihlali ve irtikap” gibi suçlamalarla Yargıtay’da yargılanıyor.

ADIM ADIM ANLATTI

Kökçü, 17 Ekim 2025 tarihinde Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanlığı'na sunduğu yazılı savunmasında ise dikkati çeken ifadeler kullandı. Kökçü, Türkiye yaşayan Iraklı iş insanı Mohammed A.’ya yönelik FETÖ’nü finansmanı soruşturmasının nasıl elinden alınarak kapatıldığını şöyle anlattı:

-“İş bölümü gereği FETÖ/PDY'nin dış yapılanma soruşturmaları tarafımdan yürütülmüştür. Kargo ile gönderilen evraklarda şüpheli Mohammed A.'nın terörün finansmanı ve karapara aklama suçlarında kullandığı paravan şirketler, şirketlerin kağıt üzerinde görünen yöneticileri, bu şirketlerin suçta kullandıkları banka hesap numaraları, sahte fatura örnekleri ve suçların işleniş yöntemleri ayrıntılı olarak eklenen belgeler ile açıklanmış, Mohammed A.'nın FETÖ/PDY'nin Kuzey Irak yapılanmasından sorumlu örgüt yöneticilerinden Talip Büyük ile irtibat ve buluşmalarına dair bilgilerine de yer verilmiştir.

-Ardından soruşturma kapsamında, 2020 yılında şüpheli Mohammed A.'nın konutu ve işyerinde sulh ceza hakimliğince verilen karar uyarınca arama ve el koyma işlemleri yapılmış, çok sayıda evrak, kaşe ve dijitallere incelenmek üzere el koyulmuştur. Mohammed A.'nın ‘Havala’ olarak bilinen yasal bankacılık mevzuatı dışı para transferlerini yapmak amacıyla çok sayıda çalışanı, akrabaları, garson ve komi olarak çalışanlar üzerine şirketler kurduğu, şirketlerin bir süre para transfer işlemlerinde araç olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

‘BAŞSAVCI KESİNLİKLE İSTEMİYOR’

-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda HSK kararnamesi ile yapılan değişikliklerden sonra Başsavcı İ.F.'nin yerine Ş.Y., terör bürodan sorumlu Başsavcı Vekili H.Y.'nin yerine ise M.Y. atanmıştır. Başsavcı Vekili M.Y. tarafından tanışma bahanesi ile dahili hattan aranarak odasına davet edildim. Burada kendisi doğrudan konuya girerek, Başsavcı Ş.Y.'nin şüpheli Mohammed A. aleyhine hiçbir soruşturma işlemi yapılmaması konusunda kesin talimatı olduğunu söyleyerek beni uyardı. Kendisine ‘Soruşturmanın karapara ve terörün finansmanı konularında çok önemli bir soruşturma olduğunu’ anlattım. Ancak kendisi Başsavcı’nın talimatını tekrarlamakla yetindi.

DEFALAR FETÖ’YE PARA GÖNDERDİ

-Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce 12 Ocak 2021 tarihli yazı ve ekleri soruşturma dosyasına gönderilerek, şüpheli Mohammed A.'nın dijital verilerinde yapılan incelemede 2017 yılı da dahil olmak üzere FETÖ’nün tepe yöneticileri Mustafa Özcan, Reşit Haylamaz ile FETÖ’nün ABD'deki en önemli çatı kuruluşu Herkul Fondation Inc.’ye ABD mali sistemine yakalanmamak için 10 bin dolar altı yüzlerce para havale ve transferleri yaparak FETÖ’ye finansmanı sağladığı yönünde tespitlerde bulunmuş, bu işlemlere ilişkin görsellerde inceleme raporu ile birlikte UYAP'a kaydedilerek soruşturma dosyasına girmiştir.

OPERASYON YAPAMADIM

-Şüphelilerle ilgili gözaltı ve tutuklamaya sevk işlemleri yapacağımı dönemde bunun engellenmesi amacıyla soruşturmadan uzaklaştırıldığımı tarafıma gönderilen yazı ile öğrendim.

-Ardından soruşturma dosyasının yeni savcısı B.S. tarafından Mohammed A., Meltem A. ve Erkan P.'nin de aralarında bulunduğu tüm şüpheliler hakkında 9 Mart 2022 tarihinde ek kovuşturmaya yer yok kararı verilerek şüphelilerin mal varlığı üzerindeki el koymaya dönük tüm tedbirlerin kaldırılması sağlandı.

DOSYAYI KAPATTILAR

-Mohammed A. ile ilgili yürüttüğüm soruşturma Türkiye'nin en büyük FETÖ’nün finansman yollarının kesilmesi, karapara aklama soruşturması olmak üzere iken suçun işlendiğine dönük raporlara yansıyan tüm tespit ve delillere rağmen, ilgili kurumlara yazılan müzekkere cevapları beklenmeden çok acele bir şekilde izah ettiğim şekilde kapattırılmıştır.”