Karapara ve kripto soruşturması: Prince Holding'le bağlantılı AKP’liler

Geçen hafta Türkiye'de iki ayrı otel sahipleriyle bağlantılı iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Bunlardan ilki Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu gibi isimlerin soruşturulduğu Paramount Otel soruşturmasıydı. Dİğeri ise Antalya, İzmir ve İstanbul’da düzenlenen bir karapara operasyonuydu. Operasyonun iki kilit isminden birisi Prince otellerinin başkanı Çeçen asıllı İsmail Lepiev. Lepiev’in ismi gündem, takip edenler için oldukça tanıdık.

BANKADA ÇAVUŞOĞLU PARMAĞI İDDİASI

Dün Halk TV’den Bahadır Özgür, Lepiev’e 2023 yılında BDDK tarafından banka kurulma izni verildiğini yazdı. Bankanın adı SLM Yatırım Bankası. Bankanın sermayesinin ise 1 milyar TL olacağı açıklanmıştı. O tarihte Oda TV kaynaklı bir haberde bankanın kurulmasına dönemim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun aracılık ettiği iddia ediliyordu. Çavuşoğlu 14 Mayıs seçimlerinden sonra bakanlığı bırakmıştı.

METİNER YK ÜYESİ

Otellerini geçen sene sattığı öne sürülen Lepiev’in AKP’lilerle ilişkisi bundan ibaret değil. Prince Holding tarafından otellerde sezon öncesi gerçekleştirilen oryantasyon eğitimi sırasında çalışanlara dağıtılan belgelerde, şirket yönetiminde yer alan isimler de paylaşıldı. Bu belgelerde, eski AKP milletvekili, Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner’in de ismi geçti. Metiner Yönetim Kurulu üyesi olarak anılıyordu.

AKP ADAY ADAYI DA YÖNETİMDE

Şirketin yönetiminde bulunan bir diğer AKP’li isim ise Semih Salnur. Salnur, 1 Kasım 2015 seçimlerinde AKP’den milletvekili aday adayı olmuştu. Semih Salnur’un daha sonradan evlendiği Bediha Kızılkaya ise 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP’den milletvekili adayı gösterilmiş ama seçilememişti. Çift, 2016 yılında evlenirken nikah şahitliğini de AKP’nin eski genel başbakanı ve son başbakan Binali Yıldırım yapmıştı.

Peki Prince Holding’in adını biz başka nerelerde duyduk? Prince Holding’in sahibi Çeçen asıllı Rus iş insanı İsmail Lepiev.1976 doğumlu olan Lepiev, Çeçenistan’da lise eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye gelerek Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Ancak hukuk kariyerini sürdürmek yerine iş dünyasına atılan Lepiev, 2003 yılında Prince Group’u kurarak turizm, finans, inşaat ve dış ticaret alanlarında faaliyet göstermeye başladı.

Lepiev’in şirketi, Estonya, Letonya ve Rusya'dan Orta Doğu'ya kadar geniş bir pazara yayıldı. Özellikle turizm sektöründe büyüyen grup, Lagina Travel markasıyla Avrupa ve Türkiye'de faaliyet gösterdikten sonra Orta Doğu’ya açılarak ilk ofisini Mısır’da açtı.

Prince Group’un bünyesinde bulunan MetroJet Havayolları'na ait bir yolcu uçağının 2015 yılında Sina Çölü'nde düşmesi sonucu 224 kişi hayatını kaybetti. Bu olay Rusya’da yas ilan edilmesine neden olurken, Lepiev, turizm sektöründeki varlığını büyütmeye devam etti.

OTELLERİ KAPATMIŞTI

Lepiev geçen yıl yaptığı bir açıklamada otellerini kapattıklarını ve toplam 2 bin çalışanın işine son vermek zorunda kaldıklarını, ayrıca 128 milyon lira tutarındaki ödemelerin 90 milyonunun gerçekleştirildiğini ifade etmişti.

PRINCE HOLDİNG’İN SİTESİ HALA AKTİF

Prince Holding’in internet sitesi hala aktif. Sitenin “Hakkımızda” kısmında şirketle alakalı bilgiler de yer alıyor. Sitede şu ifadeler kullanılıyor: “Prince Holding, 2003 yılında kurulan ve Türkiye merkezli bir şirketler topluluğudur. Başta turizm olmak üzere, finans, inşaat, dış ticaret, bilişim ve gıda gibi çok çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir. Prince Holding, kuruluşundan bu yana hızla büyüyen ve uluslararası standartlara uygun hizmetler sunan bir marka olmuştur.

Holding, lüks otelleri olan Mövenpick Resort Antalya Tekirova ve Royal Teos Thermal Resort Clinic & SPA gibi önemli konumlarda yer alıyor. Prince Holding, turizm sektöründe misafirlerine unutulmaz deneyimler sunmayı hedeflemektedir. Bu, sektördeki güçlü varlıkları ve iş birlikleri ile gerçekleşmektedir.”

Soruşturmada adı geçen ve hakkında gözaltı kararı olmasına rağmen yakalanamayan bir diğer isim ise Armas Oteller Grubu’nun sahibi Halil Doğan. Doğam, 2018 yılında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden ‘istihdama katkı’ ödülü almıştı.