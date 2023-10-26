Karapınar’da 2 ayrı trafik kazası: 2 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İlk kaza, Konya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki M.Ç.’nin kullandığı bisiklet ile E.S. idaresindeki 42 APE 771 otomobil çarptı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer kaza ise, Hankapı Mahallesi 130704 Sokakta meydana geldi. E.E.’nin kullandığı 42 JE 262 plakalı motosiklet ile M.G. yönetimindeki 42 ARU 030 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü E.E. yaralandı.

Yaralanan sürücü çağrılan ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her 2 kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.