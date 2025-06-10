Karapınar’da arı paniği

Konya’nın Karapınar ilçesinde oğul verdiği için kovanı terk eden bal arıları çarşıda bir esnafın tentesini sararken, çevrede panik yaşattı.

Bugün öğle saatlerinde ilçe merkezindeki eski hal dükkanlarının bulunduğu işlek alanda aniden ortaya çıkan arılar, vatandaşları ve esnafı tedirgin etti. Arıların yoğunluğu nedeniyle çevre esnafı dükkanlarının kapılarını kapattı. Arılar bir esnafın dükkanının tentesini sardı. Kısa süreli panik ve bekleyiş yaşanırken, bir süre sonra özel koruyucu kıyafetleriyle arıların toplandığı dükkanın önüne gelen bir arıcı arıları bir kovan içerisine toplayarak götürdü.