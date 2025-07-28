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Karapınar’da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 28.07.2025 17:24
  • Giriş: 28.07.2025 17:24
  • Güncelleme: 28.07.2025 17:25
Kaynak: İHA
Karapınar’da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Karapınar ilçesi Timur Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Timur Caddesi üzerinde seyir halinde olan G.G. idaresindeki 42 ECY 97 plakalı motosiklet ile E.A. idaresindeki 42 V 7784 plakalı kamyonet çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü G.G., ambulansla kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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