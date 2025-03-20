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Karapınar’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 20.03.2025 12:43
  • Giriş: 20.03.2025 12:43
  • Güncelleme: 20.03.2025 12:43
Kaynak: İHA
Karapınar’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Karapınar istikametine seyir halinde olan Ö.G. idaresindeki 09 CDF 47 plakalı otomobil, D330 Karayolunun Apakkaşı Mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak takla attı ve karşı şeride geçti. Kazada araç sürücüsü Ö.G. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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