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Karapınar’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Ajans Haberleri
  • 21.09.2024 15:03
  • Giriş: 21.09.2024 15:03
  • Güncelleme: 21.09.2024 15:03
Kaynak: İHA
Karapınar’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Konya’nın Karapınar ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçe merkezindeki Ereğli Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, S.U. yönetimindeki 68 KR 104 plakalı otomobil, hastane kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen C.Ü.’ye çarptı. Yaralanan C.Ü., kaza yerine gelen ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. C.Ü. burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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