Karapınar’da sağanak yağış

Konya’nın Karapınar ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur yaşamı olumsuz etkiledi.

Karapınar ilçesinde yağmur zaman zaman gök gürültülü devam ederken, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde dolu yağışı etkili oldu. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, dolu yağışı cep telefonu kamerasına yansıdı. Türkiye’nin az yağış alan bölgelerinden olan ilçede son 5 gündür yağışlar etkili oldu. Başta ilçe merkezi, Yeşilyurt ve Kayalı’da etkili olan yağmur, trafiğin de aksamasına neden oldu.