Karapınar’da termometreler 41.5 dereceyi gösterdi

Konya’nın Karapınar ilçesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bugün hava sıcaklığı 41.5 dereceye ulaşarak, ilçede ölçülen en yüksek sıcaklık rekorunu kırdı. Önceki rekor, 2000 yılının Temmuz ayında kaydedilen 41.2 dereceydi.

Karapınar’da aşırı sıcaklar, özellikle açık arazide çalışan çiftçileri, inşaat işçilerini ve dış ortamda vakit geçirmek zorunda kalan vatandaşları olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar güneşten korunmak için gölgelik alanlara yönelirken, uzmanlar da günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiği uyarısında bulunuyor. Yetkililer, sıcak çarpması riskine karşı dikkatli olunması, bol su tüketilmesi ve hafif giysiler tercih edilmesi çağrısında bulundu. Meteoroloji yetkilileri ise önümüzdeki günlerde de yüksek sıcaklıkların devam edeceğini belirtti.