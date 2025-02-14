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Karapınar’da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 14.02.2025 22:45
  • Giriş: 14.02.2025 22:45
  • Güncelleme: 14.02.2025 22:45
Kaynak: İHA
Karapınar’da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Apak Kaşı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.D. idaresindeki 42 ABN 263 plakalı traktör, A.C.’nin kullandığı 17 YD 263 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü A.C. yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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