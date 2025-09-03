Karapınar’da yaralı kızıl şahin bulundu

Konya’nın Karapınar ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, duyarlı bir vatandaş tarafından koruma altına alındıktan sonra yetkililere teslim edildi.

Karapınar’a bağlı Yelekli mevkiinde yaşayan Kerem Gönüllü adlı genç, köy yakınlarındaki yonca tarlasında hareketsiz bir kuş fark etti. Yanına gidip kontrol ettiğinde, kuşun kızıl şahin olduğunu ve uçamadığını fark eden Gönüllü, hayvanı hemen evine götürerek koruma altına aldı. Kuşun bitkin ve yaralı olduğunu belirten Kerem Gönüllü, "Köyde yonca içinde bir kuşun hareketsiz olduğunu gördüm. Bitkindi ve yorgundu, kanadı kırık olduğu için uçamıyordu. Açık alanda yaban hayvanlarına yem olmaması için hemen alıp koruma altına aldım. Evde besledim. İlgili kurumlara haber verdim" dedi.

Kerem Gönüllü’nün ihbarı üzerine olay yerine gelen yetkililer, yaralı kızıl şahini teslim alarak tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne götürdü. Nesli tükenme tehlikesi altında olan yırtıcı kuşlardan biri olan kızıl şahin, tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacak.

