Karapınar’da yaralı şahin koruma altına alındı

Konya’nın Karapınar ilçesinde, yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

Karapınar ilçesi Canlı Obruk Mevkiinde çobanlık yapan bir kişi, boş arazide hareketsiz yatan bir kuş gördü. Kuşun yanına yaklaşan çoban, hayvanın uçamamasına neden olan bir kanat yarası olduğunu fark etti. Yaralı şahini çalıştığı çiftliğe götürerek durumu çiftlik sahibi Mustafa Harmancı’ya bildiren çoban, yaralı şahinin bakımını da üstlendi. Mustafa Harmancı da, susuz ve bitkin halde bulunan yırtıcı kuşa su ve yiyecek vererek ilk müdahaleyi yaptı. Mustafa Harmancı, "Çobanımızın bulduğu yaralı kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ereğli Şefliği yetkililerine teslim ettik. Tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınacak" dedi.