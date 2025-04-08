Karar bir an önce çıkmalı

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘kent uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan ve hayati tehlikesi süren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, dün sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edilmesinin ardından yeniden Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Hipertansiyon, kapalı alan fobisi, uyku apnesi ve kanser geçmişi bulunan Polat’ın ATK’deki sağlık kontrolleri dün öğlen saat 12:30 civarında tamamlandı.

ATK raporunu ivedilikle beklediklerine dikkat çeken Polat’ın avukatı Erkam Erdem, “Mahir Bey’in mevcut sağlık durumu nedeniyle bu raporun hızlıca çıkması gerekiyor, dolayısıyla rutin bir rapor tamamlanması sürecinden daha hızlı olacağı kanaatindeyiz.

Böyle bir tamamlanma ve Mahir Bey’in cezaevinde bulunması bakımında sağlığının olumsuz etkileneceği yönünde bir değerlendirme yapılırsa Adli Tıp Kurumu tarafından bu kez savcılık bir adli kontrole sevk süreci başlatacaktır. Adli Tıp Kurumu’ndan hızlıca rapor çıkarsa tahliye olmaması için hiçbir engel yok” ifadelerini kullandı.

‘RAPORA GÖRE TAHLİYE EDİLEBİLİR’

Polat’ın hipertansiyonunun devam ettiğini ifade eden Erdem, "Tutuklandığından bu yana yüksek tansiyonu sürüyor. Bu nedenle biri ölümcül düzeyde olmak üzere iki kez hastaneye sevk edildi, anjiyo yapıldı. Cezaevine döndükten sonra da tansiyonu sürekli olarak yüksek seyrediyor. En son önceki gün yapılan ölçümde tansiyonu 19-11 düzeyindeydi" dedi.

Aynı zamanda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Mahir Polat’a ilişkin yaptığı açıklamada, ATK tarafından verilecek olan rapora göre tahliye kararının verilebileceğini ifade etti. Tunç yaptığı açıklamada, “Cezaevi’nde sağlık şartları nedeniyle yalnız başına hayatını idame ettiremeyeceklerle ilgili olarak kanun belli. Burada tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor ve bu raporun Adli Tıp Kurumu tarafından onaylanması halinde tutuklu kişilerle ilgili adli kontrol kararı verilebileceği mevzuatımızda var" dedi.