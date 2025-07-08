Karar bu kez halktan yana!

Fethiye Körfezi, yat turizmindeki hızlı büyümeyi kaldıramaz hale geldi. İlçe sınırlarında kent merkezindeki dört ve Göcek’teki altı marina olmak üzere toplam 10 tesis zenginler için hizmet veriyor. Bağlama kapasitesi ise 4 bine yaklaşmış durumda. Uzmanlar, körfezin betonlaşmaya artık dayanamayacağını vurguluyor.

HALKIN ELİNDEN ALINMAK İSTENİYOR

Karagözler Mahallesi’ndeki Oyuktepe Koyu’nda Tepe Marina Turizm Yatırımları, 6 bin 299 metrekarelik alanda 25 tekne kapasiteli iskele kurmayı planlıyordu. Gökgemile Koyu’nda ise Alb Tur şirketi, 7 bin 394 metrekarelik bir alanda yine 25 teknelik liman yapmak istiyordu. Her iki proje de halkın ücretsiz kullandığı kıyı alanlarını kapsıyordu.

Projelerin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci, şirketlerin sunduğu proje tanıtım dosyalarının teknik revizyon gerekçesiyle iade edilmesi sonucu durduruldu. Ancak tehlike tamamen geçmiş değil. Şirketler, dosyalarında gerekli değişiklikleri yaparak ÇED süreçlerini yeniden başlatabilir. Projeler geçtiğimiz yıl ilk olarak gündeme geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 15 Şubat 2024 tarihinde Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin projeler için hazırlanan imar planların, üst ölçekli planlara uymadığı gerekçesiyle olumsuz görüş verilmesine rağmen askıya çıkartılmıştı. Bölge halkı ve yerel yönetimler, körfezin ekolojik taşıma kapasitesinin çoktan aşıldığını belirterek çok sayıda itiraz dilekçesi vermişti.