Karar cinayete teşebbüstür

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) ağır hasta tutsak listesinde yer alan ve sol tarafı felçli olan 73 yaşındaki Mehmet Emin Çam’ın tahliyesi için yapılan başvurular sonuçsuz kalıyor. Cezaevinde iki kez kalp krizi geçiren Çam, 9 Mayıs’ta ATK’ye sevk edildi. Çam’ın durumunu inceleyen ATK 11’inci İhtisas Kurulu, 21 Mayıs’ta verdiği kararında 73 yaşındaki Çam’ın “Kocama hal niteliğinde olmadığına” karar verdi.

Kalp krizi geçiren, sol tarafı felçli ve birçok hastalığı bulunan Çam için “Tek başına hayatını idame edebilir” yönünde de karar vererek, tahliye olmasını engelledi. Beşiri T Tipi Kapalı Cezaevi’nde Çam’ı ziyaret eden avukatı Nezahat Çelen, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Mehmet Emin Çam’ı eşi Naime Çam da karara tepki gösterdi. MA'ya konuşan Naime Çam, “Eşim öldürülmek isteniyor. Bu kadar hastalıklara rağmen bırakılmıyorsa bu cinayete teşebbüstür” diye konuştu.